Το βρετανικό κοινοβούλιο εκκενώθηκε σήμερα έπειτα από συναγερμό για πυρκαγιά, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρει το πρακτορείο, όσοι βρίσκονταν μέσα στο κτίριο κλήθηκαν να το εκκενώσουν, ενώ και οι βουλευτές ειδοποιήθηκαν να απομακρυνθούν από τους χώρους καθώς ήχησε ο συναγερμός.

🇬🇧 LONDON: MPs, staff and reporters have been allowed back into the Palace of Westminister following a brief evacuation of the British parliament. (Footage: @danbloom1) pic.twitter.com/vmcVrDW1oO