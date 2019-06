Πανικός επικράτησε στο Τορόντο του Καναδά, όπου σημειώθηκαν πυροβολισμοί κατά τη διάρκεια της μεγάλης παρέλασης, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος ΝΒΑ από τους Ράπτορς.

Δύο άτομα έχουν τεθεί υπό κράτηση μετά το περιστατικό στην πλατεία Nathan Phillips Square, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία που κάνει λόγο για τουλάχιστον δύο σοβαρά τραυματισμένους οι οποίοι δεν διατρέχουν θανάσιμο κίνδυνο.

Δεκάδες χιλιάδες οπαδοί των Τορόντο Ράπτορς κατέκλυσαν τους δρόμους γύρω από το κέντρο της πόλης, τη Δευτέρα, προκειμένου να πανηγυρίσουν με τους παίκτες της ομάδας μπάσκετ και να πανηγυρίσουν το πρώτο τους πρωτάθλημα NBA.

BREAKING: At least 2 people reportedly been shot, 2 other people in custody and 2 firearms recovered by police following a shooting at the Toronto Raptors victory parade. Several others reportedly injured due to stampede: pic.twitter.com/k9F4rio5mh