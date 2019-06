Το ρεβόλβερ μάρκας Lefaucheux, που φέρεται ότι χρησιμοποίησε ο Βίνσεντ Βαν Γκογκ για να βάλει τέλος στη ζωή του στις 27 Ιουλίου 1890 στο Οβέρ-σιρ-Ουάζ, θα βγει σε πλειστηριασμό στο Παρίσι.

Ο οίκος Auction Art - Remy Le Fur θα βγάλει σε πλειστηριασμό την Τετάρτη 19 Ιουνίου αυτό το περιβόητο όπλο διαμετρήματος 7 χιλιοστών, που μολονότι η αυθεντικότητά του ίσως να μη πιστοποιηθεί ποτέ επισήμως, η προέλευσή του θεωρείται σοβαρή. Η αξία του εκτιμάται από 40.000 έως 60.000 ευρώ.

Έπειτα από διαμονή δύο ετών στον γαλλικό νότο, ο Βίνσεντ Βαν Γκογκ εγκαθίσταται στις 20 Μαΐου 1890 στο Οβέρ-σιρ-Ουάζ ακολουθώντας τις συμβουλές του αδελφού του, του Τεό. Ο γιατρός Πολ Γκασέ, φίλος των ιμπρεσιονιστών ζωγράφων, φροντίζει εκείνη την εποχή τον ολλανδό καλλιτέχνη, ο οποίος έχει συχνές ψυχολογικές κρίσεις. Ο Βαν Γκογκ, ο οποίος νοικιάζει ένα δωμάτιο στο πανδοχείο του Αρτίρ Ραβού, βρίσκεται τότε στην καλύτερη εποχή του ως καλλιτέχνη και ζωγραφίζει πάνω από έναν πίνακα την ημέρα.

Την Κυριακή 27 Ιουλίου 1890, ο ζωγράφος φέρεται ότι μετέβη σ' ένα κοντινό χωράφι, έβγαλε το πουκάμισό του και αυτοπυροβολήθηκε στο στήθος μ' αυτό το όπλο το οποίο είχε δανειστεί από τον οικοδεσπότη του. Το ρεβόλβερ του έπεσε από το χέρι και λιποθύμησε. Ανέκτησε τις αισθήσεις του καθώς έπεφτε η νύχτα και, τραυματισμένος, πήρε τον δρόμο για το πανδοχείο. Παρά τις φροντίδες του γιατρού Γκασέ, ο Βίνσεντ Βαν Γκογκ άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από δύο ημέρες αγωνίας.

VIDEO: The gun with which Dutch painter Vincent Van Gogh allegedly took his own life will go under the hammer on 19 June at the Hôtel Drouot auction house in Paris pic.twitter.com/Jnx3TCybFq