Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε για μία ακόμη φορά με σφοδρότητα εναντίον του δημάρχου του Λονδίνου Σαντίκ Καν.

«Το Λονδίνο έχει ανάγκη από έναν νέο δήμαρχο όσο το δυνατόν συντομότερα» έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας retweet σε ένα μήνυμα της Κέιτι Χόπκινς για την εγκληματικότητα στην πόλη.

«Ο Καν είναι καταστροφή, η κατάσταση θα επιδεινωθεί!» συμπλήρωσε.

LONDON needs a new mayor ASAP. Khan is a disaster - will only get worse! https://t.co/n7qKI3BbD2