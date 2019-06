Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι έξι τραυματίστηκαν όταν γερανός κατέρρευσε πάνω σε πολυκατοικία στην πόλη Ντάλας της Πολιτείας Τέξας (νότια).

Την είδηση μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τον εκπρόσωπο του πυροσβεστικού σώματος του Ντάλας Τζέισον Έβανς.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, το δυστύχημα στο Ντάλας χθες Κυριακή πιθανόν οφειλόταν στους ισχυρούς ανέμους, καθώς την πόλη πλήττει θύελλα.

Ο ψηλός γερανός προκάλεσε ζημιές σε πέντε ορόφους του κτιρίου, καθώς και στον χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων στο εξωτερικό του, κατά το ίδιο τηλεοπτικό δίκτυο.

Video showing inside the apartment building. The crane fell through the parking garage. Woman who shot this says her neighbor broke his neck pic.twitter.com/IHkeSEaLXi