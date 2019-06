Μεγάλη φωτιά σε εξαώροφο κτίριο βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής στο Ανατολικό Λονδίνο.

Επί τόπου επιχειρούν 15 οχήματα της πυροσβεστικής με 100 άνδρες, αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το κτίριο καίγεται σε ολόκληρη την έκτασή του ενώ η αστυνομία ανέφερε ότι έχει εκκενωθεί.

#BREAKING Huge fire rips through block of flats in east London. Around 100 firefighters are working to tackle the fire at the scene on De Pass Gardens in #Barking.https://t.co/piJsCJOp9l