Να τραυματιστούν 13 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, είχε ως αποτέλεσμα η έκρηξη ενός παγιδευμένου δέματος σε πολυσύχναστο δρόμο στο κέντρο της Λιόν, το απόγευμα της Παρασκευής, με τον Εμανουέλ Μακρόν να χαρακτηρίζει ως «επίθεση» το συμβάν.

Από αυτούς οι 11 χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο. Όλοι τους πάντως φέρουν μόνο ελαφρά τραύματα.

Το δέμα ή βαλίτσα, όπως το περιέγραψαν κάποιοι μάρτυρες, περιείχε βίδες και καρφιά, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Είχε τοποθετηθεί μπροστά από έναν φούρνο σε έναν εμπορικό πεζόδρομο, πολύ κοντά στην πλατεία Μπελκούρ, στην καρδιά της πόλης.

Η αστυνομία αναζητά έναν άνδρα ηλικίας περίπου 30 ετών, που κυκλοφορούσε με ένα μαύρο ποδήλατο και θεάθηκε κοντά στο σημείο της έκρηξης, ανέφερε πηγή που έχει γνώση των ερευνών. Ο δήμαρχος του δευτέρου διαμερίσματος, Ντενίς Μπρολικιέ, είπε ότι κάμερες ασφαλείας βιντεοσκόπησαν τον ύποπτο.

Όλη η περιοχή εκκενώθηκε και αποκλείστηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας. Τις έρευνες για την υπόθεση έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική εισαγγελία του Παρισιού.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πληροφορήθηκε την έκρηξη τη στιγμή που ετοιμαζόταν να ξεκινήσει μια ομιλία και έκανε αμέσως λόγο για «επίθεση». «Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν νεκροί. Υπάρχουν τραυματίες και για αυτό θέλω προφανώς η σκέψη μου είναι με τους τραυματίες, με τις οικογένειές τους», είπε.

Ο υπουργός Εσωτερικών Κριστόφ Καστανέρ αποφάσισε να μεταβεί επί τόπου και ζήτησε να ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας στους δημόσιους χώρους όπου συγκεντρώνεται πολύς κόσμος.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ ακύρωσε τη συμμετοχή του στην τελευταία προεκλογική συγκέντρωση ενόψει των ευρωεκλογών της Κυριακής.

Νωρίς το βράδυ, κόκκινες κορδέλες με τη φράση «κίνδυνος θανάτου» απέκλειαν την πρόσβαση προς το σημείο της έκρηξης. Πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά βρίσκονταν ακόμη στην περιοχή.

