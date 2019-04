Σοκαρισμένοι και πολλοί με δάκρυα στα μάτια, χιλιάδες Γάλλοι παρακολουθούσαν όλο το βράδυ τις δραματικές προσπάθειες της Πυροσβεστικής για να σβήσουν οι φλόγες που κατέστρεψαν την Παναγία των Παρισίων.

Με το βλέμμα στραμμένο στον φλεγόμενο ναό της Παναγίας των Παρισίων, οι κάτοικοι προσεύχονταν για να σβήσει η πυρκαγιά.

Πολλοί άρχισαν να ψάλουν το Ave Maria δημιουργώντας ένα συγκινητικό κλίμα. Oι εικόνες και τα βίντεο με τους κάτοικους στο Παρίσι να κοιτούν το μνημείο με οδύνη κάνουν το γύρο του κόσμου σήμερα καταγράφοντας τη θλίψη στη γαλλική πρωτεύουσα.

The singing of Ave Maria in front of the tragic blaze of 850-year-old Notre Dame has an incredible sadness & beauty to it.



I can’t stop listening. pic.twitter.com/IO5t7M4UPf