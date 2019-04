Ένας άνδρας που καθόταν σε «ηλεκτρικό αμαξίδιο» τύπου σκούτερ» αυτοπυρπολήθηκε έξω από το Λευκό Οίκο, στη Ουάσινγκτον.

Τα αμερικανικά ΜΜΕ μεταδίδουν πως η Μυστική Υπηρεσία έσβησε τη φωτιά που έβαλε ο άνδρας στο μπουφάν του, ενώ του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Δίπλα του βρέθηκε ένα ύποπτο πακέτο.

Lockdown at the White House after someone reportedly set himself on fire outside the WH gates. Media now being told to go back inside. pic.twitter.com/brWPY6sQ6Q