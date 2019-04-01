Η Τατιάνα Κουβσινίκοβα, 38 ετών, μια καθηγήτρια ρωσικής γλώσσα έχασε τη δουλειά της εξαιτίας της παραπάνω φωτογραφίας, αλλά σήμερα δέχεται τη συμπαράσταση χιλιάδων γυναικών.
Το κίνημα συμπαράστασης ξεκίνησε από συναδέλφους της Τατιάνας που έγραφαν «και οι καθηγητές είναι άνθρωποι» και σήμερα χιλιάδες άνθρωποι ποζάρουν με μαγιό για να στηρίξουν την εκπαιδευτικό.
Με την ίδια ετικέτα «Οι καθηγητές είναι επίσης άνθρωποι», χιλιάδες χρήστες του Διαδικτύου, Ρώσοι και Ρωσίδες, αναρτούν, εδώ και μία εβδομάδα, φωτογραφίες τους φορώντας μαγιό ή ελάχιστα ρούχα.
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#учителятожелюди Российские учителя, устроившие флешмоб в поддержку уволенной коллеги из Барнаула, поступают правильно. С таким заявлением в интервью радиостанции «Говорит Москва» выступила зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпенко. По ее словам, для увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой не было оснований, а флешмоб является отличным способом это показать. Также Драпенко отметила, что не увидела ничего неприличного в фотографии педагога.
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Здравствуйте, друзья! До сегодняшнего дня я меньше всего собиралась выкладывать свои фото в купальнике, но скандал с Татьяной Кувшинниковой заставил меня передумать. Я по-прежнему считаю, что стоит хорошо подумать, прежде, чем демонстрировать свою частную жизнь. Конечно, профессия учителя относится к публичным, и это накладывает определенные ограничения, но ❗❗❗#учителятожелюди ❗❗❗ Я более 12 лет работаю в сфере образования и должна сказать, что проблема не в том, имеет или не имеет учитель право выкладывать в сети свою личную жизнь (как звучит то пафосно, "Тварь я дрожащая или право имею"), а в том, что кто-то решил, что он может диктовать учителю, как жить, как себя вести, а директор школы поддерживает не учителя, к слову сказать, действительно хорошего учителя, а анонима, которому что-то показалось. Я благодарна всем коллегам, которые не остались в стороне и поддержали Татьяну! Искренне верю, что настоящий учитель - это не просто предметник, а ещё и личность!
Η 28χρονη Τατιάνα Κουβσινίκοβα ήταν καθηγήτρια ρωσικής γλώσσας στο Μπαρναούλ, την πρωτεύουσα της επαρχίας του Αλτάι (Σιβηρία), αλλά υποχρεώθηκε σε παραίτηση την περασμένη Δευτέρα.
Αιτία ήταν πως είχε ανεβάσει τον Φεβρουάριο μια φωτογραφία της, στην οποία φορούσε ένα κοντό φόρεμα και ψηλοτάκουνα πέδιλα με φόντο το χιονισμένο τοπίο.
Όπως μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ, η 38χρονη, που είναι χειμερινή κολυμβήτρια κι έχει πολλάκις αναρτήσει φωτογραφίες της με μαγιό στο πλαίσιο αυτής της ενασχόλησής της, συμμετείχε τότε σε μια αθλητική εκδήλωση.
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Давно слежу за этим абсурдом, что творится в сознании людей, не знаю почему и по каким причинам возникают такие мысли в таких головах, но что поделать...Самый резкий резонанс во мне вызвало увольнение учителя за фотографию в купальнике! Экссьюзмиуа блять, что? Вы там совсем в 19 веке мозги оставили или решили вообще их не брать с пещерных времён? Я учитель по образованию и имею опыт в этом деле, работа с детьми это лучшее что со мной случалось! Так вот блять, дурачки вы там недоразвитые #учителятожелюди !
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Единственный вопрос, который ставит меня в тупик и не вызывает философских рассуждений — ‘почему у тебя так много купальников и так мало в них фоток’? Не могу объяснить природу этого феномена,поэтому просто молчу. (кстати,это #лайфхак на случай моей бесконечной болтовни,пользуйтесь) #учителятожелюди
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#учителятожелюди Пожалуй пойчавствую в этом флешмобе, в поддержку учительницы из Барнаула Татьяны Кувшинкиной, которая была уволена из-за фото в купальнике с соревнований. Меня , как бедующего учителя, не оставил этот случай равнодушной. Что было плохого в том , что она выставила на общий показ фото в ЗАКРЫТОМ купальнике, где она судя по всему участвовала в соревнованиях по моржеванию, тем самым она пропагандировала ЗОЖ!!!???
Ωστόσο, ένας γονέας διατύπωσε παράπονα για τη φωτογραφία αυτή και κατόπιν, όπως περιγράφει η Τατιάνα Κουβσινίκοβα, την κάλεσε η διευθύντρια του σχολείου, η οποία συνέκρινε τη συμπεριφορά της με εκείνη μιας «ιερόδουλης» που ενθαρρύνει την παιδοφιλία. Στη συνέχεια, της ασκήθηκαν πιέσεις να υποβάλει την παραίτησή της.
«Έχουμε δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, στο να φοράμε μαγιό, στο να κάνουμε πίρσινγκ και τατουάζ» γράφει στο Instagram η Ιάνα Αμπντουλίνα, μια καθηγήτρια από το Καζάν (Ταταρστάν, κεντρική Ρωσία).
Μπροστά στις αντιδράσεις, το σχολείο αποφάσισε σύντομα να προσλάβει εκ νέου την Τατιάνα Κουβσινίκοβα, όμως εκείνη αρνήθηκε να επιστρέψει στο πόστο της.
Από την πλευρά του, το υπουργείο Παιδείας της περιφερειακής κυβέρνησης της πρότεινε να αναλάβει μια άλλη θέση: να παραδίδει σε άλλους εκπαιδευτικούς μαθήματα για την «ασφαλή διαχείριση» των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.