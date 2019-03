Ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη, προ ολίγου, στη Φρανκφούρτη και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τόσο ο πιλότος όσο και οι δύο επιβάτες είναι νεκροί.

Δύο ακόμα άτομα σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με περιπολικό που έσπευδε στο σημείο της συντριβής του αεροπλάνου. Οι τρεις αξιωματικοί που επέβαιναν στο όχημα της αστυνομίας έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Σύμφωνα με τις αρχές, το εξαθέσιο αεροσκάφος είχε απογειωθεί από αεροδρόμιο της Γαλλίας με προορισμό τη γερμανική πόλη του Έγκελσμπαχ.

Το αεροσκάφος έπεσε σε λιβάδι και πήρε αμέσως φωτιά, 10 χιλιόμετρα νοτίως της Φρανκφούρτης.

Η αστυνομία ανακοίνωση ότι εργάζεται για την αναγνώριση των νεκρών καθώς και για την επιβεβαίωση του αριθμού των επιβαινόντων στο αεροσκάφος.

