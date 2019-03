Τραγικό τέλος είχαν τα δυο 16χρονα αγόρια, των οποίων τα ίχνη είχαν χαθεί από το απόγευμα της Παρασκευής μετά από εκδρομή κοντά στη λίμνη Μακένζι της Αυστραλίας.

Τα πτώματα των δύο εφήβων από την Ιαπωνία, των οποίων αγνοείτο η τύχη από χθες Παρασκευή, βρέθηκαν σε λίμνη της νήσου Φρέιζερ, η οποία βρίσκεται ανοιχτά της βορειοανατολικής ακτής της Αυστραλίας, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

«Δύο 16χρονοι πνίγηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας που πέρασε στη νήσο Φρέιζερ», ανακοίνωσε στο Twitter η αστυνομία της Κουίνσλαντ.

«Η τύχη των αγοριών που ήταν και τα δύο Ιάπωνες πολίτες αγνοείτο μετά τις 17:00 χθες το απόγευμα έπειτα από την εκδρομή ενός γκρουπ κοντά στην λίμνη Μακένζι», διευκρινίζεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

Two 16-year-old boys have sadly drowned on Fraser Island overnight. Police will prepare a report for the Coroner.

More details: https://t.co/nnpMvnmBCl pic.twitter.com/YAWOKmbFai