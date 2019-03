Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η κίνηση ενός άνδρα στη Βρετανία, ο οποίος θέλησε να διαμαρτυρηθεί έξω από ένα φεστιβάλ vegan στο Μπράιτον. Ο άνδρας ξεκίνησε να τρώει μία ωμή γουρουνοκεφαλη, προκαλώντας αντιπαράθεση με τους vegan.

Ξαφνικά περικυκλώθηκε από ανθρώπους που κρατούσαν πανό με το vegan σύνθημα «Το κρέας είναι δολοφονία» και τον αποδοκίμασαν.

imagine being so pathetic as to travel all the way to the UK for an “anti vegan tour” and stand outside of vegfest eating a pigs head pic.twitter.com/Rh6bXDoTu1