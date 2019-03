Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα χτύπησαν περίπου εκατό στόχους στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας, ως απάντηση στις ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από τη Γάζα με στόχο το Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, ανάμεσα στους στόχους που χτυπήθηκαν ήταν ένα από τα αρχηγεία της Χαμάς στη Ραμάλα και ένα υπόγειο εργαστήριο όπου κατασκευάζονται ρουκέτες.

We hit 100 Hamas military targets in Gaza in response to the rockets they fired at Israeli civilians. Among them:

• Underground rocket manufacturing site

• HQ responsible for orchestrating Hamas terrorism in Judea & Samaria

• Hamas center of unmanned aerial aircraft#StopHamas pic.twitter.com/Iy3DwpNpTU