Σοκαρισμένη είναι όλη η Βραζιλία από την φονική επίθεση ενόπλων με θύματα παιδιά σε δημοτικό σχολείο του Σάο Πάολο.

Οι ένοπλοι άνδρες φορώντας μάσκες στο πρόσωπο εισέβαλαν σήμερα σε ένα δημοτικό σχολείο του Σάο Πάολο όπου πυροβόλησαν και σκότωσαν τουλάχιστον έξι παιδιά την ώρα του διαλείμματος.

Οι δράστες πυροβόλησαν και σκότωσαν και δύο εργαζομένους στο σχολείο, προτού στρέψουν τα όπλα πάνω τους και αυτοκτονήσουν, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η αστυνομία.

Συνολικά σκοτώθηκαν δέκα άνθρωποι, περιλαμβανομένων των ενόπλων, ανακοίνωσε η αστυνομία του Σάο Πάολο.

Οι άγνωστοι ένοπλοι, που φαίνονταν να ήταν μεταξύ 20 και 25 χρονών, πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν εργαζόμενο σε ένα κοντινό πλυντήριο αυτοκινήτων πριν από την επίθεσή τους στο σχολείο Ραούλ Μπραζίλ, σύμφωνα με την αστυνομία. Περισσότερα από 1.000 παιδιά ηλικίας 11-15 ετών φοιτούν στο σχολείο αυτό.

Στο διαδίκτυο έχουν δημοσιοποιηθεί σοκαριστικές εικόνες που δείχνουν νεκρά και τραυματισμένα παιδιά στοςυ διαδρόμους του σχολείου.

