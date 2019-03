Η διπλωματία των ΗΠΑ θα αποσύρει όλο το προσωπικό της που απομένει στη Βενεζουέλα μέσα στην εβδομάδα, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αργά το βράδυ της Δευτέρας (το πρωί της Τρίτης ώρα Ελλάδας).

«Η απόφαση αυτή αντανακλά την επιδείνωση της κατάστασης στη Βενεζουέλα, καθώς και τη διαπίστωση ότι η παρουσία του διπλωματικού προσωπικού στην αμερικανική πρεσβεία έχει μετατραπεί σε περιορισμό για την πολιτική των ΗΠΑ», σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που υπογράφεται από τον επικεφαλής του Μάικ Πομπέο.

The U.S. will withdraw all remaining personnel from @usembassyve this week. This decision reflects the deteriorating situation in #Venezuela as well as the conclusion that the presence of U.S. diplomatic staff at the embassy has become a constraint on U.S. policy.