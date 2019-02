Μια 45χρονη γυναίκα και η έφηβη κόρη της κατηγορούνται ότι σκότωσαν, για άγνωστους λόγους, πέντε μέλη της οικογένειάς τους, τα πτώματα των οποίων εντοπίστηκαν σε ένα διαμέρισμα, σε ένα προάστιο της Φιλαδέλφειας.

Μεταξύ των θυμάτων είναι και τρία μικρά παιδιά, όπως ανέφερε ο εισαγγελέας της κομητείας Μπακς Μάθιου Γουάιντρομπ.

«Πρόκειται για μια φρικτή τραγωδία. Μόλις μιλήσαμε με τους συγγενείς των πέντε θυμάτων και είναι όλοι τους συντετριμμένοι», είπε ο εισαγγελέας σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε έξω από την πολυκατοικία.

Η 45χρονη Σέινα Ντικρί οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ενώπιον δικαστηρίου. Της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για πέντε ανθρωποκτονίες: της κόρης της, Να'Άιρα Σμιθ, 25 ετών, του γιου της, Ντέιμον Ντικρί 14 ετών, της αδελφής της Τζαμίλα Κάμπελ, 42 ετών και των δίδυμων κοριτσιών της τελευταίας, Ιμάνι και Έρικα Άλεν, 9 ετών.

Ο δικαστής διέταξε την προφυλάκισή της, χωρίς εγγύηση. Δεν είναι σαφές αν εκπροσωπείται από δικηγόρο.

Η Ντόμινικ Ντικρί, 19 ετών, η μεσαία κόρη της Σέινα, έχει επίσης συλληφθεί και αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες με τη μητέρα της.

Ο Γουάιντρομπ απέφυγε να εξηγήσει πώς σκοτώθηκαν τα πέντε θύματα και ποιο ήταν το κίνητρο των δύο γυναικών. Οι αρχές αναζητούν τον 17χρονο γιο της Τζαμίλα Κάμπελ, όμως δεν τον θεωρούν ύποπτο για τις δολοφονίες, απλώς θέλουν να βεβαιωθούν ότι είναι καλά στην υγεία του, τόνισε ο εισαγγελέας.

Shana Decree, 45, and her 19-year-old daughter, Dominique Decree, are accused in the murders of 5 of their own family members, including 3 children, at an apartment in Morrisville, Pennsylvania, Bucks County district attorney says. Few details are known: https://t.co/MKX4s9jZ6a pic.twitter.com/g3RKSMfyDR