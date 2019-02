Απάντηση έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ στον σκηνοθέτη Σπάικ Λι ο οποίος παραλαμβάνοντας το πρώτο του βραβείο Όσκαρ είχε καλέσει τους Αμερικάνους να κάνουν «την επιλογή της αγάπης απέναντι στο μίσος» κατά τις προεδρικές εκλογές του 2020.

«Θα ήταν καλά αν ο Σπάικ Λι μπορούσε να διαβάσει τις σημειώσεις του ή, ακόμη καλύτερα, να μην έχει χρησιμοποιήσει καθόλου σημειώσεις, όταν χαρακτηρίζει ρατσιστή τον Πρόεδρό σας, που έκανε περισσότερα για τους Αφροαμερικανούς απ' οποιονδήποτε άλλο πρόεδρο!» έγραψε ο Τραμπ στο Twitter.

Be nice if Spike Lee could read his notes, or better yet not have to use notes at all, when doing his racist hit on your President, who has done more for African Americans (Criminal Justice Reform, Lowest Unemployment numbers in History, Tax Cuts,etc.) than almost any other Pres!