Άγνωστοι βεβήλωσαν τον τάφο του Καρλ Μαρξ στο Λονδίνο δήλωσαν στελέχη οργάνωσης που ασχολείται με την συντήρησή του.

Ο τάφος του Γερμανού φιλοσόφου Καρλ Μαρξ (1818-1883), που βρίσκεται στο νεκροταφείο Χάιγκεϊτ του Λονδίνο. Το πιο παλιό και το πιο εύθραυστο τμήμα του μνημείου, μια μαρμάρινη πλάκα όπου αναγράφονται τα ονόματα των ανθρώπων που έχουν ταφεί εκεί, δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα από μεταλλικό όργανο, δήλωσε ο Ίαν Ντάνγκαβελ, διευθυντής του The Friends of Highgate Cemetery Trust, της οργάνωσης που ασχολείται με τη συντήρηση του κοιμητηρίου.

Οι ζημιές στο μνημείο ανακαλύφθηκαν την Δευτέρα, διευκρίνισε.

