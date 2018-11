Εκατοντάδες μετανάστες, που προέρχονται από την Κεντρική Αμερική, επιχείρησαν σήμερα να διασχίσουν τα αμερικανικά σύνορα στην Τιχουάνα, στο βορειοδυτικό Μεξικό.

Τουλάχιστον 500 εξ αυτών, μεταξύ τους γυναίκες και παιδιά, που συμμετείχαν σε μια ειρηνική διαδήλωση κοντά στα σύνορα, κατευθύνθηκαν προς τον μεταλλικό φράκτη και άρχισαν να σκαρφαλώνουν επιχειρώντας να εισέλθουν στις ΗΠΑ, μετέδωσε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Retweet #MigrantInvasion rushes San Ysidro, CA border entry, as @POTUS threatens shutdown of US Southern Border if No Mexico Deal Reached!



“Would be very SMART if Mexico would stop #MigrantCaravan before they get to our Southern Border.” @realDonaldTrumppic.twitter.com/5LX4AHIKIr — Oliver McGee PhD MBA (@OliverMcGee) 25 Νοεμβρίου 2018





How is the insurgency displayed by the current #MigrantCaravan both exposing and overcoming the limits of city-centric anti-State struggle?https://t.co/uNWHvgLyjL #RefugeesWelcome #AbolishICE pic.twitter.com/oCm1QggyRb — Build the Commune Group (@BuildtheCommune) 25 Νοεμβρίου 2018





Πολλές εκατοντάδες μετανάστες κατάφεραν να περάσουν από μια πρώτη περίφραξη προτού δεχθούν δακρυγόνα, μετέδωσε επίσης μια δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, την ώρα που ελικόπτερα του αμερικανικού στρατού πετούσαν πάνω από την περιοχή σε χαμηλό ύψος.

Ορισμένοι εξ αυτών προτίμησαν να γυρίσουν πίσω, ενώ άλλοι συνέχιζαν την πορεία τους προς το αμερικανικό έδαφος.

#BREAKING | US agents throw tear gas at migrants after they tried to forcibly cross the border with #Mexico #MigrantCaravan pic.twitter.com/NSuLVmL9QM — Global Analytica (@AnalyticaGlobal) 25 Νοεμβρίου 2018





Τα σύνορα έκλεισαν μεταξύ της Τιχουάνας και του Σαν Ντιέγκο, ανακοίνωσαν λίγο μετά οι αμερικανικές συνοριακές αρχές.

Τα σύνορα έκλεισαν για τα αυτοκίνητα και τους πεζούς μέχρι νεωτέρας, επισήμανε στο Twitter η ομοσπονδιακή αρχή τελωνείων και προστασίας των συνόρων.

Border currently closed on both sides and nonlethal force has been deployed, including riot police and reports of gas https://t.co/14MB5iJTRS #MigrantCaravan #border pic.twitter.com/5ZjwLcvF9j — Washington Examiner (@dcexaminer) 25 Νοεμβρίου 2018





Με πληροφορίες από ΑΠΕ- ΜΠΕ