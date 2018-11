Φορώντας τα χαρακτηριστικά γυαλιά και μαύρα γάντια του, ο διάσημος σχεδιαστής μόδας Karl Lagerfeld σήμανε την επίσημη έναρξη της Χριστουγεννιάτικης περιόδου πατώντας το κουμπί που φωταγώγησε τα Ηλύσια Πεδία στο Παρίσι.

O Karl Lagerfeld και η δήμαρχος της γαλλικής πρωτεύουσας Αν Χινταλγκό, πάτησαν μαζί το κουμπί και η διάσημη λεωφόρος πλημμύρισε φως.

Η πόλη του φωτός γέμισε με Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, από εντυπωσιακά στολίδια και φώτα στους δρόμους και τα καταστήματα.

Εντυπωσιακές φωτογραφίες έρχονται και από τη φωταγώγηση του εμπορικού κέντρου Γκαλερί Λαφαγιέτ με την απαστράπτουσα Jessica Chastain να δίνει το σύνθημα των Χριστουγέννων

I love Christmas decorations Thanks @Comitechamps https://t.co/Iar8mL7rpZ @AvChampsElysees @Paris @QueFaireAParis Christmas lights on the Champs Elysees https://t.co/JFRFyVRLDE from November 22, 2018 to January 9, 2019 pic.twitter.com/at0FAMVXj9

#Christmas is just around the corner. Tonight Karl Lagerfeld will switch on the Christmas lights at the #ChampsElysées, Paris. The prestigious avenue will offer an incredible show made up of 1000s of little white lights. >> https://t.co/1GnSSoyLia#VisitParis #Enfranceaussi pic.twitter.com/1cllXCSGG6