Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς το βράδυ της Πέμπτης σε εμπορικό κέντρο κοντά στο Μπέρμιγχαμ, της Αλαμπάμα.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ο δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας. Σημειώνεται πως το εμπορικό κέντρο ήταν γεμάτο κόσμο εκείνη την ώρα, καθώς είναι σε εξέλιξη οι πολύ μεγάλες εκπτώσεις λόγω Black Friday, ενώ χθες στις ΗΠΑ γιορταζόταν η Μέρα των Ευχαριστιών.

Σύμφωνα με το NBC, πριν τους πυροβολισμούς είχε προηγηθεί καυγάς ανάμεσα σε δύο άντρες. Τότε, ο ένας έβγαλε όπλο και πυροβόλησε, τραυματίζοντας τον άλλον. Ο τραυματίας είναι 18 χρονών και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο ένοπλος πυροβολήθηκε με τη σειρά του από αστυνομικό και σκοτώθηκε ακαριαία.

Από τα πυρά τραυματίστηκε, ελαφρότερα, ένα κορίτσι, 12 ετών. Δεν είναι σαφές για την ώρα από ποιο όπλο προήλθε η σφαίρα που την πλήγωσε.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ακούστηκαν τουλάχιστον 10 πυροβολισμοί και εκατοντάδες άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι προς την έξοδο του εμπορικού κέντρου.

More exclusive

footage from the Galleria as shots being fired pic.twitter.com/qWyeAukJax