Η «Εκκλησία του Σατανά» που έκανε μήνυση στο Netflix και την Warner Bros σχετικά με την νέα τηλεοπτική σειρά Sabrina είπε πως τελικά κατέληξε σε «φιλικό διακανονισμό» με αποζημίωση 50 εκατ. δολαρίων.

H αθεϊστική θρησκευτική, πολιτική και ακτιβιστική οργάνωση υποστηρίζει πως η σειρά αντέγραψε ένα άγαλμα που απεικονίζει τον «Μπαφομέτ», μια «ανδρόγυνη θεότητα με κεφαλή τράγου», που έγινε διάσημη σε μία καμπάνια του 2014 της «Εκκλησίας του Σατανά».

Όπως αναφέρει στη σχετική δικογραφία, το άγαλμα της σατανικής οντότητας -παρόμοιο με το δικό της- εμφανίζεται σε τέσσερα επεισόδια της σειράς «The Chilling Adventures of Sabrina» του Netflix.

Η «Εκκλησία του Σατανά» είπε πως έκανε διακανονισμό στη μήνυση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γνωστοποιηθεί περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο ιδρυτής της οργάνωσης, Λούσιεν Γκριβς, σχολίασε την εξέλιξη στα social media, λέγοντας πως η υπόθεση πήρε «υπερβολικά πολλή δημοσιότητα». Όπως είπε, έλαβε πολλά μηνύματα μίσους σχετικά με την μήνυση με πολύ κόσμος να τον καταγγέλλει πως μια «μεγάλη και ισχυρή σατανιστική οργάνωση χρησιμοποίησε την δύναμή της για να κάνει bullying σε μια αθώα, νεαρή μάγισσα, που μόλις εκτέθηκε στον μεγάλο, σκληρό κόσμο».

So ends one of the most overpublicized of copyright claims. Press can now stop pretending this was unique & momentous, or even interesting. So, too, hopefully ends the parade of stupidity from online amateur legal experts.https://t.co/eSg1fl3sdv