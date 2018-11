Ένα τρομακτικό βίντεο κατέγραψε πώς η μόλις ενός έτους Shaiba γλίστρησε από τα χέρια της μητέρας της και έπεσε ανάμεσα στις ράγες καθώς πλησίαζε το τρένο.

Οι γονείς της δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για να την σώσουν ενώ το τρένο εμφανίζεται να περνά από πάνω της.

Το βίντεο έχει γίνει viral σε όλο τον κόσμο καθώς όταν το τρένο περάσει, αποκαλύπτεται πως η μικρή είναι ζωντανή και δεν είναι καν τραυματισμένη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Ινδία και συγκεκριμένα στην περιοχή Uttar Pradesh. Στο σταθμό επικράτησε πανδαιμόνιο, αλλά λίγο μετά οι φωνές τρόμου αντικαταστάθηκαν από επιφωνήματα χαράς.

Ο πατέρας και άλλοι επιβάτες πήδηξαν για να την σώσουν και η νεαρή μητέρα ξέσπασε σε δάκρυα καθώς επανασυνδέθηκε με το μωρό της.

