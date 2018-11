Αλλαγή τόνου στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου καθώς το 2019 δεν θα φιλοξενηθεί κωμικός, αλλά ιστορικός.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του, τον Ιανουάριο του 2017, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με τις συνήθεις επιθέσεις του στα μέσα ενημέρωσης, σνομπάρει το παραδοσιακό δείπνο, σπάζοντας την παράδοση που κρατούσαν επί δεκαετίες προκατόχοι του, και Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι πρόεδροι.

Το καθιερωμένο δείπνο των διαπιστευμένων δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, είναι μια εκδήλωση που κατά παράδοση προσφέρει την ευκαιρία μιας απευθείας επικοινωνίας ανάμεσα σε έναν κωμικό και στον πρόεδρο, μια βραδιά λαμπερή στην οποία παρίστανται και αστέρες του Χόλιγουντ.

Πέρυσι, τα αστεία της κωμικού Μισέλ Γουλφ προς το πρόσωπο της εκπροσώπου της αμερικανικής προεδρίας Σάρα Χάκαμπι Σάντερς προκάλεσαν ανάμικτες αντιδράσεις, με την πρόεδρο της Ένωσης Ανταποκριτών Λευκού Οίκου (White House Correspondents' Association, WHCA), Μάργκαρετ Τάλεφ να αναφέρει μια μέρα μετά ότι ο μονόλογος της Γουλφ δεν ήταν «στο πνεύμα» της βραδιάς.

Για το δείπνο της 27ης Απριλίου 2019 ο ιστορικός Ρον Τσερνόου, συγγραφέας μιας βιογραφίας του Τζορτζ Ουάσινγκτον, πρώτου πρόεδρου των ΗΠΑ, θα κάνει μια ομιλία για τη «σημασία του ελεύθερου και ανεξάρτητου Τύπου».

«Ενώ κανείς δεν με έχει μπερδέψει ποτέ με stand-up κωμικό, υπόσχομαι ότι το μάθημα ιστορίας που θα κάνω δεν θα είναι αυστηρό», είπε ο Τσερνόου σε ανακοίνωση που εξέδωσε η WHCA.

WHCA Announces Acclaimed Author Ron Chernow as Featured Speaker for 2019 Annual Dinner. For more, https://t.co/4V0D785Pbi pic.twitter.com/VBDMwxVdWI