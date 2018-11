Ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο παρακολουθεί τις εξελίξεις για το Brexit σε τηλεόραση και Διαδίκτυο, ωστόσο ήταν ένα δελτίο του BBC στη νοηματική γλώσσα που κατάφερε να αποτυπώσει με ακρίβεια την κατάσταση που επικρατεί.

Το βλέμμα της παρουσιάστριας περιγράφει ακριβώς τα συναισθήματα.

The sign language interpreter doing the Brexit Agreement on BBC News is perfectly conveying the perplexing fuckery of this situation #Brexit #BrexitChaos pic.twitter.com/bA66SYMXqN