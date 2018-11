Ποσό της τάξης των 65 εκατομμυρίων κορωνών, που προσφέρει ως βοήθεια στην Τανζανία, παρακρατεί η Δανία, εξαιτίας ομοφοβικών σχολίων που έγιναν από Τανζανό αξιωματούχο. To ποσό αντιστοιχεί σε περίπου 8.670.000 ευρώ.

Η υπουργός Ανάπτυξης Ulla Tornaes δεν κατονόμασε τον αξιωματούχο αλλά δήλωσε πως ήταν «πολύ ανήσυχη» από τα σχόλια.

Σύμφωνα με το BBC, τον περασμένο μήνα, ο Paul Makonda, επίτροπος της εμπορικής πρωτεύουσας Νταρ ες Σαλάμ, κάλεσε το κοινό να καταδώσει στην αστυνομία άνδρες που υποπτεύεται πως είναι ομοφυλόφιλοι.

Είπε ακόμα πως θα δημιουργήσει ένα άγημα επιτήρησης για να εντοπίζει τους ομοφυλόφιλους.

Η κυβέρνηση δήλωσε τότε πως ο Makonda εξέφραζε τις δικές του απόψεις, όχι την κυβερνητική πολιτική.

Η ομοφυλοφιλία είναι παράνομη στην Τανζανία και τιμωρείται με ποινές φυλάκισης που μπορούν να αγγίξουν και τα τριάντα χρόνια.

Ανταποκριτές δηλώνουν πως οι δηλώσεις ενάντια στους ομοφυλόφιλους έχουν αυξηθεί μετά την εκλογή του προέδρου John Magufuli το 2015.

Το 2017, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας της χώρας υπερασπίστηκε απειλή για την δημοσιοποίηση λίστας ομοφυλοφίλων.





«Είμαι πολύ ανήσυχη για τις αρνητικές εξελίξεις στην Τανζανία και πρόσφατα τις τελείως απαράδεκτες ομοφοβικές δηλώσεις από έναν επίτροπο», έγραψε η Tornaes στο Twitter.

«Αποφάσισα να παρακρατήσω 65 εκατομμύρια κορώνες από την χώρα. Ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ζωτικής σημασίας για την Δανία.»

Meget bekymret over den negative udvikling i Tanzania. Senest helt uacceptable homofobiske udtalelser fra en kommissær. Jeg har derfor besluttet at tilbageholde 65 mio kr til landet. Respekt for menneskerettigheder helt afgørende for DK #dkpol #dkaid https://t.co/Ih9hFqDUua