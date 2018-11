Ένα βίντεο προερχόμενο από κρυφή κάμερα σε εκκλησία της Βρετανίας φέρνει στο φως διαδικασία «θεραπείας της ομοφυλοφιλίας».

Ο ρεπόρτερ των ITV News Paul Brand βρέθηκε σε μια νιγηριανή εκκλησία του Κεντ για να ερευνήσει πληροφορίες πως λαμβάνουν χώρα σχετικές συνεδρίες.

Ο πάστορας Gbenga Samuel απευθύνεται στον ρεπόρτερ λέγοντας πως «ο Θεός δεν τον έκανε γκέι και πως πιστεύει ότι μπορεί να τον θεραπεύσει».

Στη συνέχεια επιδίδεται σε παραλήρημα όπου αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως η ομοφυλοφιλία είναι έργο του σατανά, όπως και η ανεκτικότητα της σημερινής κοινωνίας απέναντι στην LGBTI κοινότητα. Μάλιστα παραλληλίζει την αποδοχή της ομοφυλοφιλίας με την πλύση εγκεφάλου που έκαναν οι Ναζί στους Γερμανούς.

REVEALED: The church that claims God can 'fix' gay people. Winners Chapel tells our reporter:

- Satan is controlling parts of him

- God can change him

- Society's acceptance of gay people is like Nazi propaganda

- Prayer can help



First ever broadcast of conversion therapy in UK. pic.twitter.com/yKbFuWKS8Z