Ομοβροντία ειρωνικών Tweet από τον Ντόναλντ Τραμπ κατά του Εμανουέλ Μακρόν, αλλά και της Γαλλίας.

Ο Τραμπ σχολίασε την πρόταση του Μακρόν για τη δημιουργία κοινού ευρωπαϊκού στρατού αναφερόμενος στην κατοχή της Γαλλίας από το στρατό του Χίτλερ στο Β' Παγκόσμιο πόλεμο.

Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two - How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Νοεμβρίου 2018

«Ο Εμανουέλ Μακρόν πρότεινε τη δημιουργία ενός δικού τους στρατού για να προστατεύσει την Ευρώπη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και τη Ρωσία. Όμως ήταν η Γερμανία στους Παγκόσμιους Πολέμους Ένα & Δύο», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος ο οποίος πέρασε το Σαββατοκύριακο στη Γαλλία, μαζί με πολλούς αρχηγούς κρατών, για την 100ή επέτειο της ανακωχής στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Πώς λειτούργησε αυτό για τη Γαλλία; Άρχισαν να μαθαίνουν Γερμανικά στο Παρίσι πριν έρθουν οι ΗΠΑ», έγραψε ο Τραμπ.

Στη συνέχεια επιτέθηκε στον Εμάνουελ Μακρόν γράφοντας «το πρόβλημα είναι πως ο Εμανουέλ Μακρόν έχει πολύ χαμηλό ποσοστό δημοτικότητας στη Γαλλία, 26%, και ένα ποσοστό ανεργίας κοντά στο 10%», έγραψε ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

«Δεν υπάρχει άλλη χώρα πιο εθνικιστική από τη Γαλλία, πολύ περήφανοι άνθρωποι, και δικαιολογημένα», συνέχισε προτού γράψει, σε ένα άλλο τουίτ με κεφαλαία γράμματα, «ΚΑΝΤΕ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΞΑΝΑ!» παραφράζοντας το προεκλογικό σύνθημα του «Να κάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά».

The problem is that Emmanuel suffers from a very low Approval Rating in France, 26%, and an unemployment rate of almost 10%. He was just trying to get onto another subject. By the way, there is no country more Nationalist than France, very proud people-and rightfully so!........ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Νοεμβρίου 2018

......MAKE FRANCE GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Νοεμβρίου 2018

Στα μηνύματα που έγραψε σήμερα, ο Τραμπ απέδωσε επίσης στην κακοκαιρία την ακύρωση της προγραμματισμένης μετάβασής του στο αμερικανικό κοιμητήριο Μπουά Μπελό, στη βόρεια Γαλλία, μια απόφαση η οποία προκάλεσε ερωτήματα και επικρίσεις.

«Όταν το ελικόπτερο δεν μπορούσε να πετάξει για το πρώτο κοιμητήριο στη Γαλλία λόγω ορατότητας κοντά στο μηδέν, πρότεινα το αυτοκίνητο. Η Μυστική Υπηρεσία (η υπηρεσία προστασίας του Λευκού Οίκου) απάντησε ΟΧΙ», έγραψε ο Τραμπ.

By the way, when the helicopter couldn’t fly to the first cemetery in France because of almost zero visibility, I suggested driving. Secret Service said NO, too far from airport & big Paris shutdown. Speech next day at American Cemetery in pouring rain! Little reported-Fake News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Νοεμβρίου 2018

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε επίσης, στον εμπορικό τομέα, κατά της Γαλλίας.

«Το πρόβλημα είναι πως η Γαλλία κάνει πολύ δύσκολο για τις ΗΠΑ να πουλήσουν τα κρασιά τους στη Γαλλία και επιβάλλει υψηλούς δασμούς ενώ οι ΗΠΑ το κάνουν εύκολο για τα γαλλικά κρασιά και επιβάλλουν πολύ χαμηλούς δασμούς. Δεν είναι δίκαιο, πρέπει να αλλάξει!» έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

On Trade, France makes excellent wine, but so does the U.S. The problem is that France makes it very hard for the U.S. to sell its wines into France, and charges big Tariffs, whereas the U.S. makes it easy for French wines, and charges very small Tariffs. Not fair, must change! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Νοεμβρίου 2018

Η γαλλική προεδρία δεν έχει σχολιάσει για την ώρα τις αναρτήσεις του Τραμπ.