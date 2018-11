Αγωγή εναντίον της κυβέρνησης Τραμπ κατέθεσε σήμερα το CNN για την ανάκληση της δημοσιογραφικής διαπίστευσης του Τζιμ Ακόστα, ανταποκριτή στον Λευκό Οίκο, οι ερωτήσεις και τα ρεπορτάζ του οποίου ήταν συχνός στόχος επικρίσεων εκ μέρους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

JUST IN: CNN files a lawsuit against President Trump and top aides for banning reporter Jim Acosta https://t.co/DGGedhpqod pic.twitter.com/TSvZhSd8N6