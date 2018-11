Αυξάνεται ο απολογισμός των θυμάτων από τις πυρκαγιές στην Καλιφόρνια. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τουλάχιστον 31 νεκροί, καθώς εντοπίστηκαν ακόμα 6 πτώματα.

Πρόκειται για τους περισσότερους νεκρούς από πυρκαγιά στην ιστορία της πολιτείας της Καλιφόρνιας.

Τα πέντε νέα πτώματα βρέθηκαν μέσα σε καμένα σπίτια. Ο έκτος νεκρός βρέθηκε μέσα σε αυτοκίνητο στη βόρεια Καλιφόρνια, που πλήττεται από τη φωτιά που έχει βαπτιστεί Καμπ, σύμφωνα με τον Κόρι Χόνι, τον σερίφη της Κομητείας Μπιούτ.

Κατά τον σερίφη Χόνι, αγνοούνται ακόμη περίπου 228 άνθρωποι, ενώ έχουν εντοπιστεί σώοι 137.

Μόνο η πυρκαγιά Καμπ, στο βόρειο τμήμα της Καλιφόρνιας έχει στοιχίσει τη ζωή σε 29 ανθρώπους αφότου ξέσπασε, την Πέμπτη.

Ενισχυμένη από τους σφοδρούς ανέμους, η πυρκαγιά Καμπ ξέσπασε την Πέμπτη και ως τώρα έχει καταστρέψει πάνω από 6.700 κτίρια — ανάμεσά τους ένα νοσοκομείο και σπίτια — στην Πάρανταϊς, μια πόλη 27.000 κατοίκων, βόρεια του Σακραμέντο.

Η πυρκαγιά αυτή έχει απανθρακώσει μέχρι τώρα πάνω από 400.000 στρέμματα και δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο παρά μόλις κατά το 25%, σύμφωνα με την CalFire.

Οι αρχές εκτιμούν ότι για να τεθούν υπό πλήρη έλεγχο οι φλόγες σε αυτή την Κομητεία θα χρειαστούν τρεις εβδομάδες. Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν είναι ακόμη γνωστά. Σύμφωνα με την εφημερίδα Sacramento Bee, αξιωματούχοι του δικτύου ηλεκτροδότησης ενημέρωσαν τις αρχές ότι είχε σημειωθεί μια βλάβη κοντά στο σημείο όπου εκδηλώθηκε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται στη Γαλλία για τις τελετές της εκατονταετηρίδας από το τέλος του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, επικρίθηκε διότι το Σάββατο μέσω Twitter ενοχοποίησε την «τόσο κακή» διαχείριση των δασών της Καλιφόρνιας και απείλησε να περικόψει τις ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις αν δεν βελτιωθεί.

There is no reason for these massive, deadly and costly forest fires in California except that forest management is so poor. Billions of dollars are given each year, with so many lives lost, all because of gross mismanagement of the forests. Remedy now, or no more Fed payments!