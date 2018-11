Καταπίνει ό,τι βρίσκει στο δρόμο της η πύρινη λαίλαπα στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ στοιχίζοντας τη ζωή σε περισσότερους από 25 ανθρώπους, μέχρι στιγμής.





Οι πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις πυρκαγιές, που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 25 ανθρώπους και καταστρέψει χιλιάδες σπίτια στην Καλιφόρνια, χωρίς ωστόσο πολλές ελπίδες να θέσουν σύντομα υπό έλεγχο τις φλόγες λόγω των επίμονων σφοδρών ανέμων που συνδυάζονται με την ξηρασία.

There are unbelievable images coming out of the Paradise, California “Camp” Fire. Here is one. Heroes rise in times of tragedy, and there is no lack of either right now in California. God bless them all! #CampFire #CaliforniaWildfires #WildlandFirefighters #Firefighters pic.twitter.com/PTpOF7zX1x