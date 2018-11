Η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κόρτες, η νεότερη βουλευτής του Κογκρέσου, δεν έχει αρκετά χρήματα για να νοικιάσει ένα διαμέρισμα στην Ουάσινγκτον.

Πριν από έναν χρόνο, μπορούσε κανείς να συναντήσει την Αλεξάντρια Οκάσιο-Κόρτες, πίσω απο την μπάρα του Flats Fix, ενός μικρού μεξικάνικου εστιατορίου κοντά στην Union Square της Νέας Υόρκης. Από τον Ιανουάριο θα μπορεί να την συναντήσει στην Ουάσινγκτον αφού θα εκπροσωπεί την Νέα Υόρκη στο Κογκρέσο-η νεότερη βουλευτής, μαζί με την Άμπι Φίνκεναουερ στην Αϊόβα, που εξελέγη μετά τις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Κι όμως η 29χρονη Αλεξάντρια, μέλος της αριστερής πτέρυγας του Δημοκρατικού Κόμματος, που κατατρόπωσε τον ρεπουμπλικανό αντίπαλό της, δεν έχει αρκετά χρήματα για να νοικιάσει διαμέρισμα στην πόλη Ουάσινγκτον.

Η Αλεξάντρια είχε εργαστεί στο επιτελείο του Μπέρνι Σάντερς κατά τη διάρκεια της εκστρατείας για το χρίσμα των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ και για τον γερουσιαστή Τεντ Κένεντι, ενώ έχει δουλέψει ακόμη ως εκπαιδευτικός διοικητής στο Εθνικό Ισπανόφωνο Ινστιτούτο.

Η εκστρατεία της βασίστηκε σε μια εξαιρετικά φιλελεύθερη ατζέντα: μια ομοσπονδιακή υπηρεσία αστυνόμευσης για το μεταναστευτικό, πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα, εγγυήσεις για ομοσπονδιακές θέσεις εργασίας, πρόσβαση στο σύστημα υγείας για όλους, έλεγχος της οπλοκατοχής, τέλος στις ιδιωτικές φυλακές, πρόσβαση σε στέγαση για όλους.

Words cannot express my gratitude.



The people of the Bronx and Queens, and countless supporters across the country, elected us on a clear mandate to fight for economic + social justice in the United States of America.



And that is what we will do. pic.twitter.com/kMYu804v4r