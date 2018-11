Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό αρκετών ανθρώπων, ενώ τοπικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για έναν νεκρό.

Λίγο μετά ένα αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες και ακούστηκαν ήχοι έκρηξης, με την αστυνομία να κάνει λόγο για «σοβαρό περιστατικό».

Για την ώρα δεν υπάρχουν ενδείξεις για τα κίνητρα του δράστη, ούτε οποιαδήποτε σύνδεση με τρομοκρατία.

Βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν έναν άνθρωπο να επιτίθεται με μαχαίρι σε δύο αστυνομικούς. Στη συνέχεια οι αστυνομικοί πυροβολούν τον άντρα.

Αρκετοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ η αστυνομία της πολιτείας της Βικτόρια λέει πως ο δράστης έχει ακινητοποιηθεί και συλληφθεί. Είναι τραυματίας σε κρίσιμη κατάσταση. Τις πρώτες βοήθειες δέχονται οι τραυματίες.

