Ανακαλείται μέχρι νεοτέρας από τον Λευκό Οίκο η διαπίστευση στου δημοσιογράφου του CNN, Τζιμ Ακόστα, ο οποίος έγινε στόχος λεκτικής επίθεσης από τον Ντόναλντ Τραμπ στη χτεσινή συνέντευξης Τύπου.

«Μόλις μου απαγόρευσαν την είσοδο στον Λευκό Οίκο», επιβεβαίωσε μέσω Twitter ο Τζιμ Ακόστα.

I’ve just been denied entrance to the WH. Secret Service just informed me I cannot enter the WH grounds for my 8pm hit