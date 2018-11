Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μια «πολύ μεγάλη νίκη» στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης, παρά το γεγονός πως οι Δημοκρατικοί πλειοψηφούν πια στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια.

Την ίδια στιγμή οι Ρεπουμπλικάνοι ενίσχυσαν την πλειοψηφία τους στη Γερουσία.

«Όσοι εργάστηκαν μαζί μου σ' αυτές τις απίστευτες Ενδιάμεσες Εκλογές, ενστερνιζόμενοι ορισμένες πολιτικές και αρχές, τα πήγαν πολύ καλά», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος λίγο πριν τη συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει σήμερα το απόγευμα.

«Όσοι δεν το έκαναν, λένε αντίο! Χθες ήταν μια τόσο μεγάλη νίκη, και μάλιστα υπό την πίεση των εμπαθών και εχθρικών μέσων ενημέρωσης», συνέχισε.

Those that worked with me in this incredible Midterm Election, embracing certain policies and principles, did very well. Those that did not, say goodbye! Yesterday was such a very Big Win, and all under the pressure of a Nasty and Hostile Media!