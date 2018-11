Δια στόματος του εκπροσώπου της τοποθετήθηκε σήμερα το μεσημέρι η Κομισιόν για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Πριν την επίσημη τοποθέτηση όμως, οι Ευρωπαίοι πολιτικοί είχαν δώσει το στίγμα τους.

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά με το Κογκρέσο που θα αναλάβει σύντομα, αλλά και με τους υπόλοιπους νεοεκλεγέντες αντιπροσώπους των ΗΠΑ», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, όταν κλήθηκε να σχολιάσει το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Συνεχίζοντας ο κ. Σχοινάς ανέφερε πως η ΕΕ και οι ΗΠΑ είναι βασικοί στρατηγικοί εταίροι και σύμμαχοι. «Η ΕΕ είναι πλήρως δεσμευμένη σε μια διατλαντική και αμοιβαία ωφέλιμη συνεργασία για την ευημερία και την ασφάλεια των πολιτών μας και των λαών παγκοσμίως».

Νωρίτερα σήμερα, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς χαιρέτισε τις νίκες των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές.

«Εμπνέομαι από τους ψηφοφόρους στις ΗΠΑ που διάλεξαν την ελπίδα έναντι του φόβου, την ευγένεια έναντι της αγένειας, τη συμμετοχή όλων έναντι του ρατσισμού, την ισότητα έναντι των διακρίσεων», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Φρανς Τίμερμανς, πρώην υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας, που είναι σήμερα πρώτος αντιπρόεδρος της Κομισιόν υπό τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.

«Υπερασπίστηκαν τις αξίες τους. Το ίδιο θα κάνουμε και εμείς», πρόσθεσε.

Inspired by voters in the US who chose hope over fear, civility over rudeness, inclusion over racism, equality over discrimination. They stood up for their values. And so will we.