Με τους Δημοκρατικούς να ανακτούν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και του Ρεπουμπλικανούς εκείνον της Γερουσίας, έληξαν οι βουλευτικές εκλογές στις ΗΠΑ, που θεωρήθηκαν κάτι σαν δημοψήφισμα για την προεδρία Τραμπ.

Οι Αμερικανοί ψηφοφόροι εξέλεξαν ένα διαιρεμένο Κογκρέσο, που δίνει υπόσχεση για μία ταραχώδη δεύτερη διετία της προεδρικής θητείας του Τραμπ, καθώς οι Δημοκρατικοί έχουν πλέον την δυνατότητα να θέσουν εμπόδια σε μεγάλο μέρος του προγράμματός του στην Βουλή.

«Τεράστια επιτυχία» σύμφωνα με τον Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πανηγύρισε μία «τεράστια επιτυχία» στις ενδιάμεσες εκλογές και ευχαρίστησε τους υποστηρικτές του που επέτρεψαν στους Ρεπουμπλικανούς να διατηρήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας.

«Τεράστια επιτυχία. Σας ευχαριστώ όλους!», έγραψε στο Twitter, ο οποίος συμμετείχε ενεργά στην προεκλογική εκστρατεία των βουλευτικών εκλογών, που θεωρούνται δημοψήφισμα ως προς το πρόσωπό του.

