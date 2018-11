Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, καθώς άνοιξαν ήδη οι κάλπες στα εκλογικά κέντρα της Ανατολικής Ακτής. Οι εκλογές θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για το μέλλον της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ .

Συνολικά κρίνονται και οι 435 θέσεις στη Βουλή των Αντιπροσώπων και 35 από τις 100 θέσεις στη Γερουσία. Τα δύο σώματα, μαζί, συναποτελούν το Κογκρέσο.

Επίσης διεξάγονται εκλογές για τη θέση του κυβερνήτη στις 36 από τις 50 πολιτείες.

Οι πρώτες πολιτείες στις οποίες άνοιξαν οι κάλπες ήταν το Νιου Χάμσαϊρ, το Νιου Τζέρσεϊ, η Νέα Υόρκη, το Μέιν και η Βιρτζίνια.

Οι ανταποκρίσεις ως τώρα κάνουν λόγο για αυξημένη συμμετοχή σε σχέση με προηγούμενες αναμετρήσεις.

In the first district of Pennsylvania - a Republican seat the Democrats are trying to flip - they haven’t seen lines like this since 2008. Big early turnout #MidtermElections2018 ⁦ @BBCWorld ⁩ pic.twitter.com/fQTVz6XtfZ

Τα προγνωστικά λένε πως πως πιθανότατα οι Ρεπουμπλικάνοι θα χάσουν τον έλεγχο που έχουν αυτή τη στιγμή και στα δύο σώματα.

Οι Δημοκρατικοί αναμένεται να κερδίσουν την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όμως αυτό θεωρείται πολύ δυσκολότερο να συμβεί στη Γερουσία.

Ενδεικτικό του πόσο πολωμένο είναι το κλίμα είναι το γεγονός πως στις προεκλογικές συγκεντρώσεις των Δημοκρατικών υπήρχε έντονη παρουσία του Μπάρακ Ομπαμα, κάτι που δεν συνηθίζεται από πρώην προέδρους.

Μάλιστα, ο κ. Ομπάμα έγραψε στο Twitter ότι η εν λόγω ψηφοφορία μπορεί να είναι η πιο σημαντική της ζωής των σύγχρονων Αμερικανών. «O χαρακτήρας της χώρας κρίνεται στις κάλπες» έγραψε χαρακτηριστικά.

Tomorrow’s elections might be the most important of our lifetimes. The health care of millions is on the ballot. Making sure working families get a fair shake is on the ballot. The character of our country is on the ballot.