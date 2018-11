Η Ινδία αισθάνεται ανακουφισμένη που κατάφερε να σκοτώσει την ανθρωποφάγο τίγρη Τ1, αλλά πολλοί στον πλανήτη έχουν εξοργιστεί, με την οργάνωση Peta να εκφράζει κυρίως το κίνημα αντιδράσεων.

Η PETA δήλωσε ότι η δολοφονία του ζώου, ως μέρος μιας επιχείρησης στη Μαχαράστρα, πρέπει να διερευνηθεί και να αντιμετωπιστεί ως έγκλημα άγριας ζωής και κάνει λόγο για μια «σκοτεινή μέρα» του έθνους.

Η Τ1, όπως ήταν το επιχειρησιακό όνομα του ζώου, σκοτώθηκε «παράνομα για να ικανοποιήσει τη σφοδρή επιθυμία του κυνηγού για αίμα», σε μια φαινομενική παραβίαση του νόμου περί προστασίας της άγριας ζωής, αναφέρει η οργάνωση.

Bίντεο δείχνει τους πανηγυρισμούς ντόπιων για το θάνατο της Τ1:

Villagers in Yavatmal district, Maharashtra celebrate the shooting of a tigress believed to have killed 13 people. pic.twitter.com/BYFOsbSyXe

Η τίγρη, που πιστεύεται ότι ήταν υπεύθυνη για τους θανάτους 13 ατόμων στη Μαχαράστρα τα τελευταία δύο χρόνια, πυροβολήθηκε στην περιοχή Yavatmal την Παρασκευή το βράδυ στο πλαίσιο μιας επιχείρησης που είχε διχάσει πριν ακόμη ξεκινήσει.

Η Peta κάνει λόγο για παραβίαση των κατευθυντήριων γραμμών της Εθνικής Αρχής Διατήρησης Τίγρεων και όπως πολλές ακόμη ακτιβιστικές οργανώσεις, απορρίπτει τον ισχυρισμό πως η θανάτωση του ζώου ήταν η μόνη λύση.

«Μπορεί να μην πέθανε αμέσως, αλλά αργά και βασανιστικά και μάλιστα μπροστά από τα πλέον ορφανά και ευάλωτα μικρά της», δήλωσε ο Meet Ashar, επικεφαλής της PETA India.

«Είτε επιβάλλεται από το κράτος είτε όχι, κανείς δεν μπορεί να είναι πάνω από το νόμο. Αυτή είναι μια σκοτεινή μέρα για το έθνος μας και πρέπει να σκύψουμε τα κεφάλια από ντροπή αν αυτή η δολοφονία παραμείνει ατιμώρητη», πρόσθεσε ο Ashar.

Τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε ότι το αιλουροειδές θα μπορούσε να πυροβοληθεί, γεγονός που προκάλεσε μια τεράστια ιντερνετική καμπάνια που ζητούσε χάρη για την τίγρη.

Για περισσότερο από τρεις μήνες, αξιωματούχοι σχεδίαζαν να την πιάσουν με τη βοήθεια της τελευταίας τεχνολογίας.

Σκύλοι, παγίδες, drones και ειδικοί ιχνηλάτες, μαζί με μια ομάδα 200 ατόμων κυνήγησαν το ζώο, αλλά δεν πέτυχαν να το αιχμαλωτίσουν και όταν τελικά είχαν την ευκαιρία τους, σκότωσαν την Τ1.

Τα δύο μικρά της Τ1 είναι ζωντανά και αιχμαλωτίστηκαν χωρίς ακόμη να είναι γνωστό τι θα απογίνουν. Η Peta πάντως φαίνεται πως ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά και συγκεντρώνει στήριξη από φορείς για την προσπάθειά της.

@narendramodi @CMOMaharashtra @MumbaiPolice @ShivSena @BJP4Maharashtra @INCMumbai Should we expect some strict actions and punishments against the killers? Will the innocent life get proper justice? How could one kill our national pride?#Avni #Avnithetigress #Maharashtra #Tiger pic.twitter.com/q2TmQQsw6q