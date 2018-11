Συγκλονισμένη είναι η Κίνα από το τραγικό δυστύχημα της Κυριακής που κόστισε τη ζωή και των 15 επιβατών ενός λεωφορείου.

Το λεωφορείο έπεσε από μια γέφυρα, στον παγωμένο ποταμό Γιανγκτσέ, από ύψος 60 μέτρων. Αυτό που κάνει ακόμα πιο θλιβερή την ιστορία είναι ο λόγος του δυστυχήματος.

Αρχικά, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως το λεωφορείο έκανε ελιγμούς στην προσπάθεια να αποφύγει άλλο όχημα. Όμως ένα βίντεο που κυκλοφόρησε αποκάλυψε τον πραγματικό λόγο της τραγωδίας. Ο οδηγός του λεωφορείου ήρθε στα χέρια με μια επιβάτισσα και αποσπάστηκε από την οδήγηση.

Η 42χρονη Κινέζα επιτέθηκε στον οδηγό όταν, αφού δεν είχε κατέβει στη στάση που ήθελε, του ζήτησε να την αφήσει να κατέβει πάνω στη γέφυρα. Ο οδηγός αρνήθηκε και τότε η γυναίκα του επιτέθηκε με τα χέρια της και στη συνέχει τον χτύπησε δυνατά με το κινητό της στο κεφάλι.

Τότε φαίνεται πως ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, κάνοντας μια απότομη αριστερή κίνηση στο τιμόνι, πριν κάνει αμέσως μετά την ανάποδη κίνηση.

Το βίντεο προέκυψε από το λεγόμενο «μαύρο κουτί» του λεωφορείου. Έως τώρα οι αρχές έχουν παρακολουθήσει σχεδόν 2.300 ώρες βίντεο για να διαπιστώσουν την αιτία του ατυχήματος.

Δεκατρείς επιβαίνοντες έχουν βρεθεί ως τώρα νεκροί ενώ υπάρχουν ακόμα δύο αγνοούμενοι. Τα ερείπια του λεωφορείου ανασύρθηκαν την Τετάρτη από βάθος 70 μέτρων κάτω από την επιφάνεια του νερού.

Με πληροφορίες από RT

hina is still reeling from a tragic incident in which a bus swerved off a bridge, plummeting 60 meters into the icy waters of the Yangtze river, killing all 15 people on board. But now shocking footage has revealed the cause.

"Fifteen lives were lost in an instant - the lessons from this are very painful," police said, as cited by Channel News Asia.

Originally, witnesses reported seeing the bus swerve to avoid another vehicle but distressing new footage has emerged showing the real cause of the accident: a fist-fight between an irate passenger and the driver.