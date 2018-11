Σπάνια μπορεί κανείς να δει τόσο μεγάλους και πολλούς οικονομικούς κολοσσούς να ενώνουν τις δυνάμεις τους για έναν σκοπό, αλλά οι μεγαλύτερες εταιρείες της Αμερικής, όπως η Apple, η Amazon, η Bank of America και η JP Morgan, υπογράφουν την επιστολή για την νομική προστασία των transgender και πάνε κόντρα στον Τραμπ.

Η κοινή επιστολή έρχεται μετά από αναφορές ότι η κυβέρνηση εξετάζει σοβαρούς περιορισμούς για τον προσδιορισμό του φύλου.

Πενήντα εταιρείες, οι οποίες απασχολούν 4,8 εκατομμύρια ανθρώπους, υπέγραψαν τη δήλωση μετά την αποκάλυψη ότι ο Λευκός Οίκος σκέφτεται να περιορίσει τους ορισμούς των φύλων με «αμετάβλητα βιολογικά χαρακτηριστικά, αναγνωρίσιμα από ή πριν τη γέννηση»,

Υπολογίζεται ότι 1,4 εκατομμύρια Αμερικανοί προσδιορίζονται με φύλο διαφορετικό από εκείνο με το οποίο ορίστηκε κατά τη γέννησή τους και οποιαδήποτε τέτοια νομοθεσία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη νομική τους προστασία.

«Είμαστε αντίθετοι σε οποιεσδήποτε διοικητικές και νομοθετικές προσπάθειες για να διαγράψουμε την προστασία των transgender μέσω της ερμηνείας των υφιστάμενων νόμων και κανονισμών. Επίσης, αντικρούουμε θεμελιωδώς κάθε πολιτική ή κανονισμό που παραβιάζει τα δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου εκείνων που αναγνωρίζονται ως trans, non-binary, ή intersex», αναφέρει η επιστολή.

«Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, δεκάδες ομοσπονδιακά δικαστήρια επιβεβαίωσαν τα δικαιώματα και την ταυτότητα των transgender. Αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη ιατρική και επιστημονική συναίνεση, τα δικαστήρια έχουν αναγνωρίσει ότι οι πολιτικές που ωθούν τους ανθρώπους σε ορισμό φύλου που καθορίζεται από την ανατομία κατά τη γέννηση, αποτυγχάνουν να αντικατοπτρίσουν τις πολύπλοκες πραγματικότητες της ταυτότητας φύλου και της ανθρώπινης βιολογίας».

Η επιστολή υπογράφηκε από πλήθος τεχνολογικών εταιρειών, όπως το Facebook, η Microsoft και το Twitter, καθώς και η Coca-Cola, η Citi και η Pepsi.

«Οι transgender είναι τα αγαπημένα μέλη της οικογένειάς μας, οι φίλοι μας, και αξιόλογα μέλη της ομάδας μας. Αν κάτι τους κάνει κακό, τότε κάνει κακό και σε εμάς», καταλήγει η επιστολή.

Οι εταιρίες που υπογράφουν:

Accenture

Adobe

Airbnb

Altria Group

Amalgamated Bank

Amazon

American Airlines

Apple

Automatic Data Processing Inc. (ADP)

Bank of America

Ben & Jerry's Homemade

BNY Mellon

Cargill

Cisco Systems Inc.

Citi

Clifford Chance

The Coca Cola Company

Corning Incorporated

Corteva Agriscience™, the Agriculture Division of DowDuPont

The Dow Chemical Company

Deutsche Bank

E. I. du Pont de Nemours and Company

Facebook

Fastly, Inc.

Google

Hogan Lovells International LLP

HSBC

IBM Corporation

Intel Corporation

Intuit Inc.

Iron Mountain

JPMorgan Chase & Co.

Levi Strauss & Co.

LinkedIn

Littler

Lush Fresh Handmade Cosmetics

Lyft

Marriott International

MassMutual

MGM Resorts International

Microsoft Corp.

Nike, Inc.

PepsiCo

Replacements, Ltd.

Ropes & Gray

Royal Bank of Canada

S&P Global

Salesforce

Sheppard Mullin

Sodexo Inc.

Splunk

State Street Corporation

TiVo Corporation

Trillium Asset Management

Twitter Inc.

Uber

Warby Parker

Οι οργανισμοί που υπογράφουν:

Athlete Ally

Freedom for All Americans

GLAAD

GLSEN

HRC

Lambda Legal

National Center for Transgender Equality

National LGBT Chamber of Commerce

National LGBTQ Task Force

Out & Equal

Out Leadership

PFLAG National

The Trevor Project

Transgender Legal Defense and Education Fund (TLDEF)