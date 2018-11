Τουλάχιστον 7 νεκροί και 14 τραυματίες είναι ο έως τώρα απολογισμός από την επίθεση που πραγματοποίησαν άγνωστοι κατά λεωφορείου στην Αίγυπτο.

Στο λεωφορείο επέβαιναν Κόπτες Χριστιανοί οι οποίοι επισκέπτονταν κοπτικό χριστιανικό μοναστήρι στην επαρχία Ελ Μίνια στο βόρειο τμήμα της χώρας, δήλωσε ο αρχιεπίσκοπος της Ελ Μίνια στο πρακτορείο Reuters.

Η επίθεση έγινε από ένοπλους οι οποίοι άρχισαν να πυροβολούν κατά του λεωφορείου και ύστερα τράπηκαν σε φυγή.

Egypt attack on bus bound for Coptic monastery kills seven: No group has immediately claimed responsibility for the attack. https://t.co/GBzIg1tx7O JPost pic.twitter.com/A5cgO5u0Jo