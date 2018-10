Άγνωστοι άφησαν έξω από τα γραφεία της ρωσικής αντιπολιτευόμενης εφημερίδας Novaya Gazeta κλουβιά με πρόβατα, ένα περίεργο περιστατικό που η διεύθυνση της εφημερίδας έχει ζητήσει από την αστυνομία να ερευνήσει άμεσα.

Τα κλουβιά ήταν τρία και το καθένα είχε από τρία πρόβατα, τα οποία φορούσαν γιλέκα με ετικέτες που έγραφαν «Τύπος», ώστε τα πρόβατα να επιστραφούν στους κατόχους τους.

Η Ναντιέζντα Προυσενκόβα, εκπρόσωπος της Novaya Gazeta, η οποία χαρακτήρισε το περιστατικό ως «ένα κακόγουστο αστείο, που μοιάζει σαν να μας τρολάρουν», είπε ότι «εμείς δεν αστειευόμαστε με αυτά τα πράγματα και λαμβάνουμε σοβαρά υπ' όψιν τα ζητήματα ασφαλείας για τους δημοσιογράφους μας».

Η Προσυνεκόβα ανέφερε ότι οι φύλακες της εφημερίδας είδαν κάποιους άγνωστους να βγάζουν τα κλουβιά από ένα φορτηγό το απόγευμα της Δευτέρας και στη συνέχεια να απομακρύνονται.

Ειδοποιήθηκαν για το περιστατικό, είπε, και μαζί με τους συναδέλφους της, βγήκαν από την εφημερίδα και είδαν τρία μαύρα κλουβιά, που το καθένα είχε τρία πρόβατα.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα ερευνήσει το περιστατικό και με βάση το αποτέλεσμα της έρευνας θα ληφθούν οι απαιτούμενες αποφάσεις.

Από την πλευρά τους οι δημοτικές αρχές της πόλης στις οποίες απευθύνθηκε η διεύθυνση της εφημερίδας, δεν μπόρεσαν να δώσουν σαφείς εξηγήσεις όσον αφορά την υπηρεσία που ασχολείται με τα εγκαταλελειμμένα ζώα.

Στο παράρτημα του Υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών της ρωσικής πρωτεύουσας, στο οποίο απευθύνθηκε η διεύθυνση της εφημερίδας, ανέφεραν ότι του θέματος θα μπορούσε να επιληφθεί η αρμόδια Διεύθυνση της Μόσχας που ασχολείται με την χρήση γης.

Στη συνέχεια η διεύθυνση της εφημερίδας επικοινώνησε με την φιλοζωική οργάνωση «Συμμαχία υπερασπιστών των ζώων» και μετά από συνεννόηση του επικεφαλής της φιλοζωικής οργάνωσης Γιούρι Κορέτσκιχ με την αστυνομία, τα εννέα πρόβατα μεταφέρθηκαν σε καταφύγιο ζώων στα περίχωρα της Μόσχας για να τα φροντίσουν.

Όση ώρα τα πρόβατα βρίσκονταν έξω από τα γραφεία της εφημερίδας, οι δημοσιογράφοι τα τάιζαν, ενώ οι αστυνομικοί πήραν τις εγγραφές από τις κάμερες ασφαλείας που υπάρχουν στην περιοχή για να ερευνήσουν το περιστατικό.

In the U.S. the media is threatened by pipe bombs.

In Russia, live sheep...



9 live sheep, donning “PRESS” flak jackets, in 3 cages were sent to the #Moscow office of the Russian independent newspaper #NovayaGazeta this morning. (Novaya Gazeta/Victoria Odissonova) pic.twitter.com/m5vMYyC8WP