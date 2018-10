Δεκάδες άνθρωποι συνελήφθησαν σήμερα στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων συμπαράστασης σε 10 νεαρούς Ρώσους, που έχουν φυλακιστεί από τον Μάρτιο με την κατηγορία του «εξτρεμισμού».

Στην Αγία Πετρούπολη, μια δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε να συλλαμβάνονται τουλάχιστον 20 νεαροί διαδηλωτές σε αυτήν την κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε χωρίς την άδεια των αρχών και στην οποία συμμετείχαν δεκάδες άνθρωποι.

Από τους συλληφθέντες, ορισμένοι κρατούσαν πλακάτ όπου αναγράφονταν συνθήματα όπως «Κρεμλίνο, παράδωσε τους ομήρους σου».

«Ήρθα για να στηρίξω τους συλληφθέντες διότι πρέπει να βγαίνουμε στους δρόμους. Εάν περιοριστούμε στο Διαδίκτυο, τίποτα δεν θα αλλάξει» δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Εκατερίνα Ανένκοβα, 20 ετών.

Today in #Russia, 14 people have reportedly been detained in #Moscow & 44 in #StPetersburg at the #protests over the dubious extremism charges against young people in the New Greatness and Network cases: pic.twitter.com/gjOhYntvZs