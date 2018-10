To Gab, το κοινωνικό δίκτυο που χρησιμοποιούσε ο Ρόμπερτ Μπάουερς -ο δράστης της επίθεσης στο Πίτσμπουργκ- για να αναρτήσει αντισημιτικά μηνύματα, ανακοίνωσε πως υποχρεώνεται σε διακοπή της λειτουργίας του.

Το συγκεκριμένο μέσο είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στην αμερικάνικη ακροδεξιά, alt-right.

Το Gab, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2016 στο πρότυπο του Twitter, ανακοίνωσε ότι η Joyent, η εταιρεία που του παρείχε πρόσβαση στο Ίντερνετ, σταματάει τις υπηρεσίες της από αύριο, Δευτέρα.

Επίσης η Paypal ανακοίνωσε ότι αποκλείει το Gab από τις υπηρεσίες της πληρωμών στο Διαδίκτυο λόγω της ρητορικής του μίσους στον ιστότοπο αυτόν.

«Το Gab θα τεθεί μάλλον εκτός υπηρεσίας για εβδομάδες εξαιτίας αυτού», αντέδρασε το μέσο κοινωνικής δικτύωσης στον λογαριασμό του στο Twitter.

«Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία του ατόμου στο Διαδίκτυο για όλους. Οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες δεν μπορούν να μας σταματήσουν. Τα παραδοσιακά μέσα δεν μπορούν να μας σταματήσουν", σημείωσε επίσης.

