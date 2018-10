Πέντε κατηγορίες αντιμετωπίζει ο Σέζαρ Σάγιοκ, ο οποίος συνελήφθη σήμερα στη Φλόριντα ως αποστολέας των 13 ύποπτων δεμάτων σε επιφανείς επικριτές του Ντοναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του FBI τα δέματα περιείχαν όντως εκρηκτικά.

Ο Σάγιοκ αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 58 χρόνια ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Τζεφ Σέσιονς στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Τα ομοσπονδιακά αδικήματα για τα οποία κατηγορείται ο Σάγιοκ είναι: Μεταφορά εκρηκτικών σε άλλη πολιτεία, παράνομη αποστολή των εκρηκτικών, απειλές κατά πρώην προέδρων και άλλων προσώπων, απειλή για τις επικοινωνίες, επίθεση σε νυν και πρώην ομοσπονδιακούς αξιωματούχους.

Από την πλευρά του ο διευθυντής του FBI Κρίστοφερ Ρέι τόνισε πως τα δέματα περιείχαν πραγματικό εκρηκτικό υλικό και δεν ήταν φάρσα. Συνολικά εστάλησαν 13 δέματα, ενώ ένα δακτυλικό αποτύπωμα που βρέθηκε στο δέμα που είχε παραλήπτη την γερουσιαστή Μαξίν Ουότερς επιβεβαιώθηκε ότι ανήκε στον Σάγιοκ, επεσήμανε ο ίδιος.

Ο διευθυντής του FBI τόνισε ότι ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα δέματα. Την ίδια στιγμή ανέφερε πως είναι «πάρα πολύ νωρίς να μιλήσει κανείς για τα κίνητρα» του υπόπτου.

Ο Σάγιοκ, 56 ετών, συνελήφθη σήμερα στο βαν του στη Φλόριντα. Φαίνεται πως είναι φανατικός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ και το τελευταίο διάστημα ζούσε στο όχημα.

@CBSMiami I have some pictures of this van I saw him at a stoplight one day and thought is was very strange. pic.twitter.com/VWUwznJK8k