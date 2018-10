Δύο ομοσπονδιακοί πράκτορες των υπηρεσιών ασφαλείας των ΗΠΑ κατονόμασαν έναν άντρα με το όνομα Σέζαρ Σαγιόκ, 56 ετών, ως δράστη στην υπόθεση με την αποστολή δεμάτων με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Σύμφωνα με τα αμερικάνικα ΜΜΕ ο Σάγιοκ έχει ινδιάνικη καταγωγή και είναι φανατικός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ και μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων ήταν και ιδιοκτήτης εταιρίας catering.

Πάνω στο λευκό φορτηγάκι του άντρα, το οποίο κατασχέθηκε, υπάρχουν πολλά αυτοκόλλητα του Ντόναλντ Τραμπ αλλά και του Αμερικανού αντιπροέδρου Μάικ Πενς, καθώς και ένα που γράφει «Το CNN είναι χάλια». Επίσης υβριστικές εικόνες για τη Χίλαρι Κλιντον.

@CBSMiami I have some pictures of this van I saw him at a stoplight one day and thought is was very strange. pic.twitter.com/VWUwznJK8k