Ένα άτομο συνελήφθη στην περιοχή του Μαϊάμι σχετικά με τα ύποπτα δέματα που περιείχαν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, δήλωσε πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας.

Για την ώρα δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα του ατόμου. Πάντως, από την αρχή η έρευνα των αρχών για τον αποστολέα των δεμάτων είχε επικεντρωθεί στη Φλόριντα.

«Ο άνδρας που συνελήφθη στη Φλόριντα είναι ο βασικός και πιθανόν ο μόνος ύποπτος», δήλωσε αξιωματούχος των ομοσπονδιακών υπηρεσιών ασφαλείας στο Reuters.

Ο αξιωματούχος, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε ότι η σύλληψη του άνδρα έγινε στον χώρο στάθμευσης ενός καταστήματος της αλυσίδας AutoZone στην πόλη Πλαντέισον της Φλόριντα.

Ωστόσο ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ερευνάται το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι ύποπτοι.

Αυτή είναι η πρώτη σύλληψη που γίνεται από την αρχή της έρευνας για την υπόθεση, ενώ από τη Δευτέρα έως σήμερα το πρωί έχουν εντοπιστεί συνολικά δώδεκα δέματα. Ως παραλήπτες τους είχαν δοθεί μεταξύ άλλων το ζεύγος Ομπάμα, το ζεύγος Κλίντον, ο Τζορτζ Σόρος , ο Τζο Μπάιντεν και ο Ρόμπερτ Ντενίρο.

Αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης πρόκειται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στις 14:30 (τοπική ώρα, 21:30 ώρα Ελλάδας) σχετικά με την υπόθεση των δεμάτων που όλα στάλθηκαν με παραλήπτες πολιτικούς αντιπάλους και επικριτές του Ντόναλντ Τραμπ.

Σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε στο Τwitter πως το ζήτημα των δεμάτων μειώνει τη δυναμική του κόμματος του για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

«Οι Ρεπουμπλικάνοι τα πηγαίνουν τόσο καλά στην πρόωρη εκλογική διαδικασία, αλλά και στις δημοσκοπήσεις και τώρα αυτά τα γεγονότα για τις "Βόμβες" συμβαίνουν και η δυναμική μειώνεται -ειδήσεις που δεν αναφέρονται στην πολιτική. Είναι πολύ ατυχές αυτό που συμβαίνει» έγραψε ο Τραμπ και παρότρυνε τους ψηφοφόρους των Ρεπουμπλικάνων να ψηφίσουν στις εκλογές.

Republicans are doing so well in early voting, and at the polls, and now this “Bomb” stuff happens and the momentum greatly slows - news not talking politics. Very unfortunate, what is going on. Republicans, go out and vote!