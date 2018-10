Ως αποτέλεσμα να αναγνωριστούν περισσότερα από 240 παιδιά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης σε όλο τον κόσμο από το 2014 είχε μια μεγάλη επιχείρηση της Europol, που περιλαμβάνει ερευνητές από 20 περίπου χώρες.

Είναι η πρώτη φορά που η Europol δημοσιεύει στοιχεία από την ομάδα εργασίας για την αναγνώριση των θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης. Η πέμπτη επιχείρηση αυτής της ομάδας, που διήρκησε δύο εβδομάδες, ολοκληρώθηκε σήμερα.

Χάρη σε αυτές τις έρευνες, η ευρωπαϊκή υπηρεσία «μπόρεσε να εντοπίσει και να διασώσει 241 θύματα σε όλο τον κόσμο» τα τέσσερα τελευταία χρόνια, δήλωσε ο Φερνάντο Ρουίζ, διευθυντής του κέντρου κατά του κυβερνοεγκλήματος στη Europol. «Έχουν ασκηθεί διώξεις σε περίπου 94 υπόπτους σε 28 χώρες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρουίζ.

Το 2018, 27 ερευνητές από 21 χώρες –μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ και η Αυστραλία– συμμετείχαν στην επιχείρηση.

241 victims of child sexual abuse SAFEGUARDED thanks to global law enforcement effort. The last 2 weeks, experts from 21 countries & @INTERPOL_HQ joined us to go through millions of abuse images to find and exploit vital clues. #StopChildAbuse https://t.co/6ySz4GomnZ pic.twitter.com/VUZLv7Sn1C